استمرار أزمة "متاجر الدولار" وسط ارتفاع الأسعار

تواجه "متاجر الدولار" بعض المشاكل التي ترجع جزئيًا إلى الاقتصاد، واضطرار العديد من المتسوقين إلى التكيف مع ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يبدو مثيرًا للسخرية، وفق موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وبفضل التضخم المرتفع تاريخيًا خلال الأعوام القليلة الماضية، اجتذبت "متاجر الدولار" عملاء أكثر ثراء، لكن هذا لم يكن كافيًا لتعويض انخفاض الإنفاق من قبل المتسوقين الأساسيين، وهم الأمريكيون الفقراء الذين لا يستطيعون الشراء من العديد من المتاجر الأخرى، وفق تقرير الموقع.

وأشار إلى أن العديد من هؤلاء العملاء خفضوا إنفاقهم على الأشياء غير الضرورية، مثل الملابس الجديدة والديكور المنزلي، لدعم ميزانياتهم لشراء المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية.