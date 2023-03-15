وزير الطاقة السعودي: لن نبيع النفط لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن بلاده لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وستخفّض إنتاج البترول، وقال: "لن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".

وأوضح الوزير السعودي خلال مقابلة مع "إنيرجي إنتلجينس"، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق النفطية.

وأضاف أن "التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو".

حديث الوزير السعودي جاء في معرض رده حول إمكانية تراجع "أوبك+" عن قرارها بخفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام 2023.