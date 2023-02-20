وزير الطاقة السعودي: قرارات "أوبك+" ليست مسيسة وتتحلى بالمرونة الكافية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن قرارات تكتل (أوبك+) ليست مسيسة وتعتمد على العوامل الأساسية في السوق، مشيرًا إلى أن التكتل يتحلى بالمرونة الكافية لتعديل سياسته كلما اقتضى الأمر.

جاء ذلك، خلال تصريحات للوزير في منتدى إعلامي في الرياض.

وتشير تصريحاته إلى قرار اتخذته المجموعة في أكتوبر/ تشرين الأول، لخفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا.