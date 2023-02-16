السعودية: اتفاق "أوبك+" الحالي سيستمر حتى نهاية العام

نقل تلفزيون الشرق، اليوم الخميس، عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله، في مقابلة أجراها مع موقع إنرجي أسبكتس، إن اتفاق "أوبك+" الحالي، الذي تم إنجازه أواخر 2022، سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال الوزير: "الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر 2022 سيظل نافذاً لبقية العام الجاري.. نقطة على السطر.. يجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: " التحالف (أوبك +) لا يمكنه زيادة الإنتاج بناء على إشارات مبدئية حول الطلب فقط"، ما يعزز إشارات سابقة أرسلها التحالف النفطي بهذا الشأن.