النفط يرتفع مع استمرار "أوبك+" في خفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أبقت دول "أوبك+" على أهدافها المتعلقة بالإنتاج، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له، يسري اعتبارا من اليوم.

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة "كوفيد-19" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2 % إلى 41.87 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2% إلى 62.81 دولار للبرميل.