رويترز: "أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

قال مصدران في "أوبك+" لرويترز، إن المجموعة قررت التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وقال مصدر في أوبك+ بعد أن توصل الوزراء الرئيسيون في المنظمة إلى القرار "القرار هو التمديد حتى نهاية 2023". ولا يزال الاجتماع الوزاري الكامل لأوبك+ مستمرا.

وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.