"التايمز": السعودية تعتزم الاستثمار في خطة بريطانية للحصول على الطاقة من الفضاء

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تعتزم الاستثمار في خطة بريطانية رائدة لإرسال الطاقة الشمسية المولدة في الفضاء إلى الأرض لتوفير إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة.

وذكرت الصحيفة، أن "وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس، اجتمع بوزير الاتصالات السعودي عبدالله السواحة، الأسبوع الماضي، وناقش معه توفير التمويل المستقبلي لمشروع الطاقة الشمسية الفضائية في المملكة المتحدة".