توتال إنرجيز: ملتزمون ببدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل
قالت توتال إنرجيز، اليوم الاثنين، إنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان، اعتبارًا من العام المقبل.
وأضافت أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023.
وأضافت الشركة، في بيان "قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة".
وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية تاريخية مع إسرائيل حيز التنفيذ.