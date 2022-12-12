توتال إنرجيز: ملتزمون ببدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل

قالت توتال إنرجيز، اليوم الاثنين، إنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان، اعتبارًا من العام المقبل.

وأضافت أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023.