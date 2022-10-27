"توتال إنرجيز" تحظى بـ"سيطرة مؤقتة" على مشروع غاز بحري لبناني

ذكرت وكالة "رويترز"، أن شركة "توتال إنرجيز" والحكومة اللبنانية، توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية الكبرى "سيطرة مؤقتة" على منطقة بحرية للتنقيب عن الغاز.

وتنازعت "توتال إنرجيز" والحكومة اللبنانية، بشأن مصير حصة مجموعة نوفاتك الروسية البالغة 20%، بعد أن أعلنت بيروت في أيلول/ سبتمبر، أن الشركة الروسية ستخرج من المشروع.

ونقلت الوكالة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على تفاصيل الترتيب، أنه "بإمكان توتال إنرجيز الآن المضي في محادثات لإيجاد شريك جديد فيما يجب أن يكون كونسورتيوم ثلاثيا قد تحصل فيه الدولة اللبنانية على نصيب من أي أرباح مالية استثنائية".

وأضاف المصدران أن "هذا يسمح أيضا للحكومة اللبنانية بأن تظل ملتزمة باتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي مع إسرائيل، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس".

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا في الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر، بتخصيص الحصة التي كانت مملوكة سابقا لنوفاتك إلى شركة تسمى داجا 216، ونقل حصة "توتال إنرجيز" البالغة 40% إلى شركة أخرى تسمى داجا 215.

ولم تُذكر تفاصيل حول من يسيطر على داجا 215 وداجا 216.

وقال المصدران، إن داجا 215 وداجا 216 تابعتان لشركة توتال إنرجيز.

وقال أحد المصدرين "إنهما مجرد شركتين ذواتي غرض خاص.. "هذا يعطي توتال فعليا وبشكل مؤقت 60% من الكونسورتيوم".

وتظهر السجلات الفرنسية الرسمية أن كلا من داجا 215 وداجا 216 مسجلتان في عنوان مقر توتال إنرجيز ذاته، في منطقة لا ديفونس التجارية بالعاصمة الفرنسية.

وقال مصدر بوزارة الطاقة اللبنانية إن داجا 215 وداجا 216 "كيانان انتقاليان".