روسيا: لن نورد النفط والغاز للدول الداعمة لسقف الأسعار

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا أنه أشار إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد تحليل كافة البيانات.

وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.