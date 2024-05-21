تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الفائدة الأمريكية على الطلب‎

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة في أمريكا لانخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.1% إلى 83.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أو 0.1 % إلى 79.72 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين، الاثنين، أقل من 1%، بعدما قال مسؤولون بالبنك المركزي إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون، الاثنين، إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم طويل الأمد".

من جهته، قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة، إن "السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت".

وقال رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي في أتلانتا، إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى يصبح البنك المركزي واثقاً من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض؛ ما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في بلدين رئيسين منتجين للنفط بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وتأجيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى اليابان بسبب مشكلات صحية للعاهل السعودي الملك سلمان.

ومن المتوقع ألّا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس؛ إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالسلطة المطلقة وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في الأول من يونيو/ حزيران، وكانت مصادر مطلعة أبلغت "رويترز" في السابق أن "أوبك+" قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.