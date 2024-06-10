تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار بعد بيانات وظائف أمريكية‎

تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار إذا أرجئت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب بيانات وظائف أمريكية قوية يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 79.58 و75.49 دولار للبرميل على الترتيب.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة كان أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار تكلفة شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط لحائزي العملات الأخرى.

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو/ حزيران بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وتركز الأسواق أيضا على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان هذا الأسبوع.

وتكبد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة "أوبك+" بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول ستضيف إلى زيادة المعروض العالمي.

وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن هناك تقدماً في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يمر عبره نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.