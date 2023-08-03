انخفاض أسعار النفط رغم التراجع القياسي لمخزونات الخام في أمريكا
انخفضت أسعار النفط 2% عند التسوية، اليوم الأربعاء، على الرغم من الانخفاض التاريخي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مع إحجام التجار عن المخاطرة بعد خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من وكالة "فيتش".
وقالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم، إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام تراجعت، الأسبوع الماضي، بمقدار 17 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها على الإطلاق.
ورغم الانخفاض القياسي، تراجعت أسعار النفط الأمريكي وسط تراجعات في الأسواق المالية بعد أن خفضت وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.88 دولار، أو 2.3 %، عند التسوية إلى 79.49 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار، أو 2 %، إلى 83.20 دولارًا للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على دولار في وقت سابق من الجلسة بدعم من انخفاض المخزونات الذي أظهرته بيانات نشرت، أمس الثلاثاء.
وبدأت مخزونات النفط أيضًا في الانخفاض في مناطق أخرى حيث تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة.
كما تتزايد المخاوف من تباطؤ شراء النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جراء ارتفاع الأسعار.
وقالت مصادر في مجموعة "أوبك+" إنه من غير المرجح أن تغير المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم الجمعة.