"الغارديان": سوناك فضل الانحياز لشركات النفط والغاز متجاهلا التزامات بلاده المناخية

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، فضل الوقوف والانحياز إلى جانب شركات النفط والغاز رغم تحذيرات بشأن خطورة أعمال تلك الشركات على المناخ.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن "سوناك فضل الوقوف بصف الأثرياء الذين يقاتلون من أجل الحفاظ على أرباحهم، بينما يناضل علماء البيئة والنشطاء من أجل البقاء على كوكب الأرض، فإن شركات الوقود الأحفوري وصناعات الاحتراق الداخلي تكافح من أجل بقائها الاقتصادي".

وأضافت "بينما كان فريق سوناك يستعد لإعلانه عن تراخيص جديدة للنفط والغاز، اقترح بحثٌ نُشر في مجلة Nature أن الدوران المتقلب الأطلسي "Amoc" يمكن أن ينهار في منتصف القرن تقريبًا، نتيجة لارتفاع درجة حرارة مياه البحر في منطقة شمال المحيط الأطلسي".

وأشار البحث أيضًا، إلى أن النظام المناخي، بفضل الاحتباس الحراري، أصبح أضعف مما كان عليه منذ ألف عام.

وتابعت الصحيفة، "لكي يشتري لنفسه بضعة أشهر أخرى من البقاء السياسي، فإن سوناك، الذي يمثل حزبًا حصل مؤخرًا على 3.5 مليون جنيه إسترليني من الملوثين الرئيسيين ومنكري المناخ، يهدد بقاء الجنس البشري. فبدلًا من أن يسعى لمنع الفوضى المناخية، تحول إلى التخريب النشط لكل من برامج المناخ التي ورثها عن الحكومات السابقة وجهود الهيئات العامة الأخرى".