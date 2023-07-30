سوناك يؤيد خطط استكشاف حقول جديدة للنفط والغاز في بريطانيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تأييده خطط استكشاف حقل للنفط والغاز قبالة سواحل المملكة المتحدة، مؤكدًا أنه سيكون "براغماتيًا ومتناسبًا" بشأن تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

ويتوقع أن تعطي حكومة سوناك الضوء الأخضر، قريبًا، لتطوير "روزبانك" قرب جزر "شتلاند" الإسكتلندية، الذي يعتقد أنه أكبر حقول النفط والغاز غير المستكشفة في المملكة المتحدة، إضافة الى مواقع أخرى في بحر الشمال.

وأثار ذلك انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري إذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزًا في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتعهد حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، بعدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال في حال فوزه في الانتخابات وعودته إلى الحكم بعد أكثر من 10 أعوام في المعارضة.

وقال سوناك في حوار مع صحيفة "صنداي تلغراف" نُشر الأحد: "أعتقد أن حظر (استخراج) النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق".

وحذّر من أن ذلك "سيضعف أمننا في مجال الطاقة، ويعزز قدرة ديكتاتوريين مثل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين"، مشيرًا إلى أنه سيهدّد 200 ألف وظيفة، وعائدات ضريبية تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (103 مليارات دولار).

وأكد "سوناك" الذي يتولّى رئاسة الحكومة، منذ تشرين الأول/أكتوبر، أن نهجه يرتكز على "دعم صناعة الطاقة للمملكة المتحدة"، ملمّحًا إلى أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ"إطفاء الأنوار" في البلاد.

وأكد الحاجة للوقود الأحفوري "كجزء من الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري".

