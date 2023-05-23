وزير الطاقة السعودي يحذر المضاربين قبل اجتماع "أوبك+"
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر"، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف "أوبك+" لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل.
وفي جلسة حوارية في "منتدى قطر الاقتصادي" بالدوحة، شدد الوزير السعودي على أن تحالف "أوبك+" يلعب "دور الموازن للسوق ولا يتلاعب بالأسعار".
ووصف توقعات وكالة الطاقة الدولية بـ "غير المستقرة" التي تسببت بتقلبات الأسعار، وأن توقعاتها بشأن سوق النفط "خاطئة"، حسب تعبيره.
وأضاف: "المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في نيسان/ أبريل، لست مضطرا لكشف أوراقي.. لكنني سأقول لهم فقط احذروا".
وشدد وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في المنتدى بالتعامل مع الأمور بواقعية، مع التحلي بنظرة استباقية لما يمكن أن يحدث مستقبلا في الاقتصاد العالمي، على حد تعبيره.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ومنتجون آخرون في "أوبك+" عن تخفيضات طوعية مفاجئة في الإنتاج في نيسان/ أبريل أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد ركود قادته مخاوف من تأثير أزمة مصرفية على الطلب.
ويجتمع أعضاء تحالف "أوبك+" في الرابع من حزيران/ يونيو في فيينا لاتخاذ قرارهم بشأن مسار العمل التالي.
وكانت قد انتقدت واشنطن قرار التحالف خفض الإنتاج في نيسان/ أبريل، وفي تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال الوزير، إن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أي انتقادات.
وتابع "يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية للاهتمام بالمستقبل دون مواصلة... تلك السياسات التي قد تسمح لنا بتدبير الوضع لهذا الشهر أو الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه ولكن مع ذلك نغفل عن نوايانا وأهدافنا الأهم".