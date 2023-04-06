النفط يتجه نحو مكاسب للأسبوع الثالث بعد تخفيضات أوبك+

يواصل النفط طريقه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، اليوم الخميس، إذ طغى إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية في الإنتاج المستهدف وتراجع مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد الخامان بأكثر من ستة في المئة هذا الأسبوع متجهين صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تعهدت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتخفيضات إضافية مفاجئة للإنتاج.