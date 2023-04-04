"جولدمان ساكس" يكشف السعر المتوقع لبرميل النفط بعد تخفيضات أوبك+

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، يوم الأحد، على المزيد من تخفيضات إمدادات النفط إلى 3.66 مليون برميل يوميا، مما ساعد على رفع الأسعار فوق 86 دولارا للبرميل.

وأشار "جولدمان" إلى أنه يتوقع "ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيرا بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي"، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد "أوبك+"، لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 85.31 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.