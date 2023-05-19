استئناف توريد نفط عراقي بـ"أسعار تفضيلية" للأردن
استأنف العراق تصدير 10 آلاف برميل نفط يوميًا إلى الأردن بأسعار تفضيلية، بعد توقف دام نحو شهرين، إثر تجديد العمل بالاتفاقية الخاصة في هذا الجانب بين البلدين.
وقال خبير شؤون النفط والطاقة الأردني عامر الشوبكي، إن أولى شحنات هذا النفط وصلت الأردن عبر معبر طرابيل الحدودي مع المملكة.
وأضاف الشوبكي أن هذه الشحنة مكونة من 80 صهريجًا محملة بنفط خام من كركوك شمال العراقي، حيث سيتم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء غدًا السبت.
وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن هذه الشحنات تنفيذًا لاتفاق جديد بين البلدين تم توقيعه في بغداد لتوريد 10 الاف برميل نفط يوميًا، تمثل قرابة 7% من الحاجة اليومية للمملكة، وبسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت بنحو 16 دولارًا، لتغطية أجور النقل وفرق النوعية.
وتوقف توريد الخام العراقي بأسعار مفضلة إلى الأردن بنهاية آذار/مارس الماضي، بعد انتهاء فترة تمديد الاتفاقية السابقة بين البلدين والتي انتهت العام الماضي، قبل أن توافق بغداد على تمديدها ثلاثة أشهر إضافية.
ووفق صحيفة "الغد" اليومية، يتضمن الاتفاق قيام الأردن بتوفير صهاريج لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة استوردت من العراق منذ أيلول/سبتمبر 2021، (تاريخ توقيع الاتفاقية الأولى بين البلدين) حتى نهاية آذار/مارس الماضي حوالي 4.5 مليون برميل، وبمعدل نحو 10 آلاف برميل يوميًا.