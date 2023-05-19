استئناف توريد نفط عراقي بـ"أسعار تفضيلية" للأردن

استأنف العراق تصدير 10 آلاف برميل نفط يوميًا إلى الأردن بأسعار تفضيلية، بعد توقف دام نحو شهرين، إثر تجديد العمل بالاتفاقية الخاصة في هذا الجانب بين البلدين.

وقال خبير شؤون النفط والطاقة الأردني عامر الشوبكي، إن أولى شحنات هذا النفط وصلت الأردن عبر معبر طرابيل الحدودي مع المملكة.

وأضاف الشوبكي أن هذه الشحنة مكونة من 80 صهريجًا محملة بنفط خام من كركوك شمال العراقي، حيث سيتم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية في محافظة الزرقاء غدًا السبت.