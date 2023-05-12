العراق: لا نتوقع خفض الإنتاج في اجتماع "أوبك+" المقبل

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف أوبك+ على خفض جديد لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، وذلك في أول إشارة من وزير في منظمة أوبك إلى القرار المحتمل خلال الاجتماع في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال عبد الغني، في أول حوار يجريه مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه المنصب في العام الماضي: "الاجتماع القادم الذي سيعقد يومي الثالث والرابع (من يونيو) لن يكون هناك أي تخفيض إضافي، ونحن بالنسبة للعراق لا يمكن أن نخفض".

واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، منهم روسيا، على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق مع تدهور الآفاق الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.