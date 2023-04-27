هيثم الغيص
هيثم الغيص

"أوبك": على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر إزاء تقويض استثمارات النفط

رويترز
رويترز

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إنه "يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي".

هيثم الغيص
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وأضاف الغيص، أن منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" لا يستهدفان أسعار النفط بل يركزان على العوامل الأساسية في السوق، وتابع أن "توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم، وتحريف تصرفاتهم سيؤدي لنتائج عكسية".

اقتصاد

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