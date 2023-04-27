"أوبك": على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر إزاء تقويض استثمارات النفط

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إنه "يجب على وكالة الطاقة الدولية توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي".