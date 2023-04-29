"إيني" الإيطالية لا تتوقع صدمات كبيرة في أسعار الطاقة هذا العام

قال كلاوديو ديسكالتسي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.

وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته؛ لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".