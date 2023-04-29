"إيني" الإيطالية لا تتوقع صدمات كبيرة في أسعار الطاقة هذا العام
REMO CASILLI

"إيني" الإيطالية لا تتوقع صدمات كبيرة في أسعار الطاقة هذا العام

رويترز
رويترز

 قال كلاوديو ديسكالتسي الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.

وذكر ديسكالتسي في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا أن "مخازن الغاز الأوروبية ممتلئة، وعلى الرغم من عودة الحياة إلى الاقتصاد العالمي، فإن الطلب ليس في ذروته؛ لأن الصين لم تستأنف عملياتها بالكامل بعد".

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40% على روسيا في وارداتها من الغاز

وأضاف: "علاوة على كل ذلك، استطعنا في هذه الأشهر تنويع الإمدادات والتخلص من حالات الاعتمادية التي تشكل خطراً على استقرار الإمدادات والأسعار".

وقال إن واردات الغاز الروسي هبطت إلى الصفر تقريباً بفضل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والعقود الجديدة مع عدد من الدول الأفريقية.

"إيني" الإيطالية لا تتوقع صدمات كبيرة في أسعار الطاقة هذا العام
النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي وسط مخاوف من الركود

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، كانت إيطاليا تعتمد بنسبة 40% على روسيا في وارداتها من الغاز.

وقالت إيني، أمس الجمعة، إن صافي ربحها في الربع الأول هبط 11% على أساس سنوي بسبب تراجع أسعار النفط والغاز مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من 2022، ولكن مع ذلك تخطت نتائجها التوقعات.

النفط والطاقة

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com