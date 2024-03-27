أسعار النفط تنخفض مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية‎

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويأتي ذلك أيضاً بعد توفر مؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار 69 سنتا أو 0.8% إلى 85.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو/أيار الخميس، وتراجع عقد يونيو/حزيران الأكثر تداولا 60 سنتا أو 0.7% إلى 85.03 دولار.

وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو/أيار بمقدار 55 سنتا أو 0.7% ليصل إلى 81.07 دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس/آذار، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل، لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 مليون برميل.

وستنشر البيانات الحكومية الرسمية الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).

وقالت 3 مصادر في تحالف أوبك+، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، إن من غير المرجح أن تجري المجموعة أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو/حزيران.

وستعقد المجموعة اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل/نيسان لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.