شراكة إماراتية أمريكية لاستثمار 100 مليار دولار بمجال الطاقة النظيفة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، شراكة إستراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار، لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.

وشهد حفل التوقيع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وإثر التوقيع، غرد الرئيس الإماراتي على تويتر:"علاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم.. نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام".