تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط الاثنين وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة.

وهذان العاملان كافيان للتغطية على أي دعم لأسعار النفط من تخفيضات الإنتاج الجديدة لأوبك+ التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز/ يوليو 56 سنتًا أو 0.7% إلى 79.77 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0547 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا أو 0.8% إلى 76.15 دولار.

واستقر الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في آذار/ مارس، إذ وازن انخفاض الإنفاق على السلع الزيادة في الإنفاق على الخدمات، ولكن استمرار الضغوط التضخمية الأساسية بقوة يمكن أن تدفع الاحتياطي الاتحادي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة أخرى هذا الأسبوع.