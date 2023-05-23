تراجع أرباح غازبروم الروسية بنسبة 41,4% في 2022

أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، الثلاثاء، أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 41% العام 2022 إلى 14,2 مليار يورو، بعد الانخفاض الحاد في صادراتها من الغاز إلى أوروبا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وطالت العقوبات الغربية مجموعة الغاز الروسية العملاقة التي تشكل أحد ركائز الاقتصاد الروسي بقيادة مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وهبط صافي أرباح غازبروم في 2022 إلى 1226 مليار روبل (14,2 مليار يورو) في مقابل 2095 مليار روبل (24,2 مليار يورو) في العام السابق، بحسب التقرير السنوي الصادر الثلاثاء والذي نقلته وكالات الأنباء الروسية.