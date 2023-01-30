"طلاق بالتراضي" بين "غازبروم" الروسية و"بروميثيوس غاز" اليوناني

تعتزم "غازبروم" عملاق الغاز الروسي الانسحاب من ائتلاف "بروميثيوس غاز" اليوناني الذي تمتلكه مناصفة مع "كوبيلوزوس" اليونانية، التي ستستحوذ بالكامل على حصة شركة الغاز الروسية العملاقة، وفق ما أفاد الإثنين مصدر في المجموعة اليونانية.

وقال مسؤول في مجموعة "كوبيلوزوس" في أثينا، طلب عدم كشف هويته، إنه "طلاق بالتراضي سببه خصوصا الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية".