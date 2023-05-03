بغداد: لا اتفاق بشأن استئناف صادرات نفط كردستان

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لم تتوصلا إلى اتفاق ضروري لاستئناف صادرات النفط من المنطقة التي تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من الصادرات الشمالية عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم لصالح العراق.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.

وكانت الحكومة الاتحادية تصدر حوالي 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي عبر خط الأنابيب العراقي التركي بينما تصدر حكومة إقليم كردستان الكمية الباقية.