قبل بدء حظر أوروبي.. روسيا تعزز صادراتها من الديزل إلى تركيا وأفريقيا

أظهرت بيانات من مصادر بسوق النفط ورفينيتيف، أن روسيا زادت إمداداتها من وقود الديزل إلى الموانئ الأفريقية وموانئ البحر المتوسط في يناير كانون الثاني مع اقتراب سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي.

ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس من شباط فبراير، في محاولة لخفض عائد الصادرات الروسية بسبب دورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وتعتزم مجموعة الدول السبع الكبرى أيضا وضع حد أقصى لأسعار الوقود الروسي.