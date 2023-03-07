واشنطن تدعو منتجي النفط إلى رفع الإنتاج

وعلى هامش مؤتمر "سيراويك" للطاقة في هيوستن، قال خوسيه فرنانديز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة، إنّه "مع تعافي اقتصادات العالم" من جائحة كوفيد-19 "سيزداد استهلاك (النفط) لذلك، نودّ أن نرى العرض يلبّي الطلب".

وأضاف "نرغب بمزيد من الإنتاج" النفطي في العالم، بما في ذلك من جانب أوبك بلاس، التحالف المكوّن من منظمة أوبك وعشرة شركاء نفطيين لها.

وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر قرّرت أوبك بلاس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً، في مستوى لم تغيّره منذ ذلك الحين.