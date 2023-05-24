شركة صينية تعتزم بناء طريق لمنشآت جديدة للطاقة بين إيران وروسيا
قالت شركة جيلين جينقوان إلكتريك، المحدودة الصينية المدرجة في بورصة شنتشن، اليوم الأربعاء، إنها وقعت مذكرة تفاهم لبناء طريق لتشييد منشآت جديدة للطاقة بين إيران وروسيا.
ووفقا لإفصاح لبورصة شنتشن، تعتزم الشركة بناء 70 محطة للتخزين والشحن الضوئي بقيمة 1.4 مليار يوان و3400 منشأة للشحن بقيمة 68 مليار يوان (9.8 مليار دولار).
وقالت الشركة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الروسية في الشرق الأوسط، إنه من المقرر أن يصل إجمالي طول الطريق 3500 كيلومتر.