شركة صينية تعتزم بناء طريق لمنشآت جديدة للطاقة بين إيران وروسيا

قالت شركة جيلين جينقوان إلكتريك، المحدودة الصينية المدرجة في بورصة شنتشن، اليوم الأربعاء، إنها وقعت مذكرة تفاهم لبناء طريق لتشييد منشآت جديدة للطاقة بين إيران وروسيا.

ووفقا لإفصاح لبورصة شنتشن، تعتزم الشركة بناء 70 محطة للتخزين والشحن الضوئي بقيمة 1.4 مليار يوان و3400 منشأة للشحن بقيمة 68 مليار يوان (9.8 مليار دولار).