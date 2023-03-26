"أرامكو" تؤكد دعمها لأمن الطاقة في الصين

أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، يوم الأحد، دعم الشركة لأمن الطاقة والتنمية في الصين على المدى الطويل.

وبين الناصر، في تصريحات أدلى بهاه أمام منتدى في بيكن، أن ذلك الدعم يكون "عبر الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة، وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات، التي تُمكّن من تصنيع منتجات منخفضة الكربون، وكيميائيات، ومواد متقدمة".

وأشار إلى أن أرامكو "لديها شراكات وتقنيات لخفض الانبعاثات مع الصين لتوفير منتجات منخفضة الكربون".