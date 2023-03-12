بزيادة 46%.."أرامكو" السعودية تحقق أعلى أرباح صافية على الإطلاق في 2022
أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، أرباحا صافية سنوية قياسية قدرها 161.1 مليار دولار لعام 2022، بزيادة 46 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة.
وكشفت الشركة اليوم الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.
وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع صافي الربح إلى 161.1 مليار دولار في العام المنتهي في الـ31 من ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنحو 110 مليارات دولار قبل عام.
ونقلت قناة "العربية"، عن رئيس أرامكو أمين بن حسن الناصر قوله "نعتبر العام 2022 علامة فارقة في تاريخ الشركة الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي واتخاذ خطوات كبيرة نحو المستقبل".
وأضاف "حققت أرامكو السعودية أداءً ماليًّا قياسيًّا في 2022، حيث تعززت أسعار النفط الخام العالمية مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، نستمر في إستراتيجيتنا طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة، حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية".
وأحرزت الشركة تقدمًا في الأعمال الإنشائية والهندسية ضمن برنامج زيادة الإنتاج في حقلي مرجان والبري. ومن المتوقع أن يضيف مشروع حقل مرجان طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، وأن يضيف مشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم بحلول 2025.