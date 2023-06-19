بغداد وأنقرة تناقشان استئناف تصدير نفط كردستان العراق
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولينِ في قطاع النفط قولهما، إن وفدًا تقنيًّا في مجال الطاقة من تركيا، التقى مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط في بغداد، اليوم الإثنين، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 آذار/مارس، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها لصالح العراق في قضية تحكيم.
ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وبدأت حكومة كردستان العراق تصدير النفط الخام من الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء "جيهان" التركي بعيدًا عن الحكومة الاتحادية في العام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد "غير قانونية".