روسيا توقف ضخ النفط إلى بولندا عبر أنبوب دروجبا

أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلن، السبت، توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، والذي كان يغطى نحو 10 بالمئة من احتياجات أورلن.

وقالت المجموعة البولندية، في بيان: "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".

يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ منذ عام.