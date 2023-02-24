النفط يصعد مدعوما بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية

واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي اليوم الجمعة، إذ عوضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا أو 0.78% إلى 82.85 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق بأكثر من دولار، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.78% إلى 75.98 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات يوم أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في شهر مارس/آذار، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.