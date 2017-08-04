النفط يرتفع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بعد أن عززت بيانات قوية للوظائف الأمريكية الآمال بنمو الطلب على الطاقة، لكن أسعار الخام تظل صوب تسجيل خسارة أسبوعية محدودة متأثرة بارتفاع صادرات أوبك وقوة إنتاج الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية: “إن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عمالًا بعدد يزيد عن التوقعات في يوليو/ تموز وزادوا أجورهم”.

وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش ، يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتًا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 52.40 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 49.46 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام في التعاملات المبكرة قبل أن يحفز تقرير الوظائف المتعاملين على الشراء. وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب استحقاق. ويقول محللون: إن الأسعار تعرضت لضغوط جراء ارتفاع الإنتاج وإن كانت قوة الطلب حدت من الخسائر.

وقال بنك باركليز: “نتوقع تصحيحًا نزوليًا للأسعار خلال هذا الربع”، لكنه توقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام.

وبينما تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” جهودًا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو/ تموز الماضي إلى مستوى قياسي، وفقًا لتقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط.

وبلغت الصادرات في يوليو الماضي 26.11 مليون برميل يوميًا بزيادة 370 ألف برميل يوميًا جاء معظمها من نيجيريا.

وفي الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميًا مسجلًا أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015.