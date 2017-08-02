انخفاض النفط يدفع البورصة السعودية للتراجع

تباينت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأربعاء، مع هبوط البورصة السعودية بفعل تراجع أسعار النفط الخام، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر بدعم من الأسهم القيادية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء وجرى تداولها دون 52 دولارًا للبرميل معظم فترات جلسة اليوم، وأدى ذلك إلى انخفاض أحد عشر من أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة في المملكة، مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة.

وانخفض سهم نماء للكيماويات 0.5 بالمئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الثاني أقل من العام الماضي.

وتراجع سهم طيبة القابضة العقارية 0.1 بالمئة بعدما انخفض صافي ربح الشركة للربع الثاني 26.9 بالمئة، على أساس سنوي إلى 54.4 مليون ريال (14.51 مليون دولار). وعزت طيبة هبوط الأرباح إلى انخفاض إيرادات التشغيل من الفنادق والمنتجعات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة إلى 3661 نقطة مسجلًا مكاسب لأربع جلسات متتالية.

وارتفع سهم إعمار العقارية، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية، 1.2 بالمئة لتبلغ مكاسبه في أربعة أيام 4.3 بالمئة.

وصعد سهم دبي للاستثمار 2.5 بالمئة. وسجلت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع انخفاضًا بلغ 12.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني العائد للمساهمين.

وفي أبوظبي، ارتفع سهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول 1.9 بالمئة لكل منهما، وهو ما ساعد المؤشر العام للسوق على أن يغلق مرتفعًا واحدًا بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة لتتوقف موجة خسائر استمرت أربع جلسات. وقفز سهم قطر لنقل الغاز، المتخصصة في الشحن البحري للغاز الطبيعي المسال، أربعة بالمئة وكان الرابح الأكبر بين الأسهم الكبيرة في السوق.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستقرًا مع تباين أسهم شركات التطوير العقاري. وارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير 2.1 بالمئة بينما تراجع سهم بالم هيلز للتعمير 1.6 بالمئة.

ويتوقع المحللون لدى نعيم للسمسرة أن تواجه شركات التطوير العقاري ضغوطًا في الربع الثاني وبقية العام، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية وتباطؤ محتمل في الطلب.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7081 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3661 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر واحدًا بالمئة إلى 4608 نقاط.

قطر.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9361 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 0.07 بالمئة إلى 13405 نقاط.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6824 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1326 نقطة.

سلطنة عُمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5074 نقطة.