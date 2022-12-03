إيران تشرع ببناء محطة للطاقة النووية بقيمة ملياري دولار

وتقام محطة "كارون" للطاقة النووية من نوع الماء الخفيف المضغوط (PWR) بطاقة 300 ميغاوات من الكهرباء على أرض تبلغ مساحتها حوالي 50 هكتارا في محيط نهر كارون بالقرب من مدينة شادغان في محافظة خوزستان.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "محطات توليد الطاقة بالمياه الخفيفة المضغوطة هي أكثر محطات الطاقة النووية شيوعًا في العالم التي تستخدم الماء الخفيف كمبرد ومثبط، ووقود هذه الأنواع من المفاعلات هو أكسيد اليورانيوم بتخصيب يبلغ حوالي 4٪".

واعتبرت الوكالة في تقرير لها أن "إنشاء محطة الطاقة هذه يتماشى مع مهمة منظمة الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء النووية من خلال إنشاء محطات طاقة نووية محلية، والوقت التقريبي لتنفيذ هذه الخطة هو 8 سنوات، وسيتم تنفيذها باستخدام الحد الأقصى من القدرات المحلية للدولة في مجالات التصميم وتوريد المعدات وبناء محطات الطاقة النووية".