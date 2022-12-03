جروسي: يتعين إعادة العلاقات مع إيران إلى مسارها الصحيح

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل‭‭ ‬‬ جروسي، اليوم الجمعة، إن إيران تختلف على ما يبدو مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن معلومات ينبغي أن تقدمها طهران عن برنامجها النووي.

وقال جروسي في مؤتمر بروما: "لا يبدو أننا على توافق مع إيران بشأن التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا أنه يشعر بالقلق إزاء إعلان طهران في الآونة الأخيرة زيادة قدرتها على التخصيب.

ومضى قائلًا: "نحن بحاجة إلى إعادة علاقتنا إلى مسارها الصحيح".

لكنه أكد أنه "لا يزال يأمل" أن تقدم طهران تفسيرًا لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة قبل سنوات قليلة.

وذكر تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران وافقت على زيارة تقوم بها الوكالة، في نوفمبر/ تشرين الثاني، للبدء في تقديم إجابات طال انتظارها، لكن الاجتماع لم ينعقد حتى الآن.