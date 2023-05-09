وزير الطاقة اللبناني يبدي تفاؤله بشأن عمليات التنقيب البحري

أدلى فياض بتصريحاته خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، مضيفًا أن من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر/ أيلول.

وقال إنهم سيعرفون بحلول نهاية العام ما إذا كانت هناك اكتشافات.