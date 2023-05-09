وزير الطاقة اللبناني يبدي تفاؤله بشأن عمليات التنقيب البحري

وزير الطاقة اللبناني يبدي تفاؤله بشأن عمليات التنقيب البحري

رويترز
رويترز

قال وليد فياض وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن ثمة سببًا للتفاؤل بعدما عبَّر الرئيسان التنفيذيان لشركتي توتال إنرجيز وإيني عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة التابعة للبنان.

وزير الطاقة اللبناني يبدي تفاؤله بشأن عمليات التنقيب البحري
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أدلى فياض بتصريحاته خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، مضيفًا أن من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في سبتمبر/ أيلول.

وقال إنهم سيعرفون بحلول نهاية العام ما إذا كانت هناك اكتشافات.

اقتصاد
لبنان

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