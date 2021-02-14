اقتصاد

العراق يعتزم إقامة خزانات نفط في ال...
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العراق يعتزم إقامة خزانات نفط في الصين

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز

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المصدر: رويترز

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا.

وأضاف عبدالجبار لـ“رويترز“ أن ”العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان“.

وتابع أن لدى وزارة النفط العراقية خططا أيضا لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى ”وفقا لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه“.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، نهاية يناير الماضي، أن صادرات البلاد النفطية خلال 2020، بلغت أكثر من مليار برميل، مشيرة إلى أن الشركات الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط.

وبينت الوزارة أن ”مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل“.

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العراق يعتزم إقامة خزانات نفط في ال...
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الولايات المتحدة تبيع شحنة نفط إيرانية صادرتها بموجب العقوبات

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المصدر: رويترز

قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن الولايات المتحدة باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي، في حين تبحر سفينة أخرى تنقل نفطا خاما إيرانيا تمت مصادرته نحو ميناء أمريكي.

وتعتبر عمليات المصادرة جزءا من العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها واشنطن على طهران؛ بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية على أنها إرهابية.

وفي نهج جديد العام الماضي، استخدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إجراءات المصادرة المدنية لمصادرة نحو 1.2 مليون برميل من البنزين، قالت إنها كانت مرسلة من إيران إلى فنزويلا على متن أربع ناقلات.

وتم نقل تلك الشحنات، وهي أكبر شحنات وقود إيراني تصادرها واشنطن حتى الآن، إلى سفن أخرى وأُرسلت إلى الولايات المتحدة، حيث تقرر بيع الوقود وتوجيه العائدات إلى صندوق خاص بالضحايا الأمريكيين للإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك رايموندي، هذا الأسبوع، إن بيع الشحنات اكتمل.

ولم تُعرف قيمة البنزين، لكنها تصل على الأرجح إلى عشرات الملايين من الدولارات بناء على أسعار البنزين الأوروبية القياسية.

وهناك شحنة أخرى لكنها من النفط الخام من المقرر أن تصل إلى ميناء جالفيستون الأمريكي على خليج المكسيك في 15 شباط/فبراير، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن اليوم الأربعاء.

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