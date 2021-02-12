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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد خفض "أوبك" م...
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انخفاض أسعار النفط بعد خفض "أوبك" مجددا توقعاتها للطلب

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام بعد أن خفضت (أوبك) مجددا توقعاتها للطلب، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق

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المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام بعد أن خفضت (أوبك) مجددا توقعاتها للطلب، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات.

وبحلول ساعات الصباح، نزل خام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 0.5% في الجلسة السابقة.

وتراجع الخام الأمريكي 44 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 57.80 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8% أمس الخميس.

وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير/ كانون الثاني 2020، بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة.

وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إذ تخفض (أوبك) ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.

ورأت كابيتال إيكونوميكس أنه : ”من المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا. ومن شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار“.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن ”الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق“.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تعافي الطلب.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن 6 ملايين برميل، إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز، توقعوا زيادة نحو مليون برميل.

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انخفاض أسعار النفط بعد خفض "أوبك" م...
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هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

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المصدر: رويترز

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 6.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى 469 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 985 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 658 ألف برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 152 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين- وفق إدارة معلومات الطاقة- 4.3 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 161.1 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض 790 ألف برميل.

وأوضح أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام زاد 216 ألف برميل يوميا.

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