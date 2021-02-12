انخفاض أسعار النفط بعد خفض "أوبك" مجددا توقعاتها للطلب

وبحلول ساعات الصباح، نزل خام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 0.5% في الجلسة السابقة.

وتراجع الخام الأمريكي 44 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 57.80 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8% أمس الخميس.

وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير/ كانون الثاني 2020، بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة.

وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إذ تخفض (أوبك) ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.

ورأت كابيتال إيكونوميكس أنه : ”من المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا. ومن شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار“.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن ”الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق“.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تعافي الطلب.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن 6 ملايين برميل، إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز، توقعوا زيادة نحو مليون برميل.