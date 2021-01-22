السودان.. رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال أشهر

قررت وزارة المالية في السودان ، اليوم الجمعة، رفع أسعار الوقود ”البنزين والجازولين“، للمرة الثالثة خلال أشهر، واعتمدت محطات وقود في العاصمة الخرطوم التسعيرة الجديدة، اليوم الجمعة.

وتسعى الحكومة الانتقالية في البلاد لتحرير أسعار الوقود بمنح الشركات حق الاستيراد والبيع الحر المباشر للمواطنين وفقًا لأسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني.

وحددت الوزارة سعر لتر البنزين الجديد بـ 127 جنيهًا، بدلًا عن 121 جنيهًا، ليرتفع سعر جالون البنزين من 544.5 جنيهًا، إلى 571.5 جنيهًا.

كما قررت زيادة سعر لتر الجازولين إلى 115 جنيهًا، بواقع 517.5 جنيه للجالون، بحسب منشور صادر عن وزارة الطاقة والتعدين.