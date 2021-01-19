السودان.. مجلسا "السيادة" و"الوزراء" يوافقان على ميزانية 2021

وافق اجتماع مشترك لمجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء بشكل نهائي، يوم الثلاثاء، على ميزانية البلاد لعام 2021، وفق بيان من وزارة المالية.

وهذه أول موازنة يتم إقرارها منذ إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، واتفاق سلام مع جماعات متمردة العام الماضي.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية متفاقمة مع وصول التضخم في كانون الأول/ديسمبر إلى 269%، ونقص متقطع في الوقود والخبز والكهرباء.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الاثنين، إن الصندوق يعمل ”بتركيز شديد“ مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع من الديون، وهي عملية أصبحت ممكنة بعد رفع القيود الأمريكية على المساعدات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة المالية إن الميزانية تسمح بعجز قدره 1.4%.

وقال بيان يوم الثلاثاء إن الإنفاق الحكومي سيجري تخفيضه بنسبة 24%، في حين ستزيد قاعدة الضرائب 60%.

وذكرت الوزارة أيضًا أنه جرى تخصيص 54.1 مليار جنيه سوداني (983.63 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) للنفقات ومشاريع مرتبطة ببناء السلام وتشمل 13.3 مليار جنيه لصندوق سنوي تم الاتفاق عليه مع الجماعات المتمردة العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن من المنتظر أن تحصل الرعاية الصحية على 9% من الميزانية في حين جرى تخصيص 12.5% للتعليم و12.4% للدفاع.

وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي في البيان ”ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الإنفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الإستثمارات الأجنبية، وجميع الإتفاقيات الناتجة عن ذلك.“