"النقد الدولي": نعمل مع السودان لأجل إعفاء واسع من الديون

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الإثنين، إن المؤسسة المالية الدولية تعمل ”بتركيز شديد“ مع السودان؛ لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وستجري في آذار/ مارس المقبل، تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.

وأبلغت جورجيفا الصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد، لتقديم إعفاء من الديون للسودان، بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.

وأضافت: ”نأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون؛ حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي“.