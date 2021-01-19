باركيندو: "أوبك" متفائلة بحذر حيال تعافي سوق النفط في 2021

قال أمين عام ”أوبك“ محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، إنه ”متفائل بحذر“ حيال تعافي سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف باركيندو، خلال منتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي عن بعد، أن الاجتماعات الشهرية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، تستهدف منع عودة ظهور اختلال بين العرض والطلب في السوق.

وقال: ”نتفق جميعًا على أن التعافي هش.. لا يزال هناك المزيد من الضبابية، لكننا متفائلون بحذر بأن التعافي سيتحقق هذا العام“.

وصعدت أسعار النفط هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في 11 شهرًا، مدعومة بقرار اتخذه أغلب أعضاء ”أوبك+“ في الخامس من كانون الثاني/يناير للإبقاء على الإنتاج مستقرًا في شباط/فبراير، وتعهد من السعودية بخفض طوعي للإنتاج.

وأكد باركيندو أن ”أوبك+ بحاجة إلى التحلي بالمرونة، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار للأسواق“.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في وقت سابق من اليوم، بنفس المنتدى، إنه يتوقع بدء تعافي سوق النفط هذا العام.

وأضاف المزروعي: ”هذا العام نحن نراه عامًا للتعافي، سواء في نهاية العام حيث نفترض الوصول إلى التوازن، أو في بداية 2022.“

وقال وزير الطاقة في البلد الخليجي المنتج للنفط، والعضو في أوبك، إنه ”يرى نموًا جيدًا للطلب على الخام في الصين والهند، مع بدء المزيد من الدول حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا“.