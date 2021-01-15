العراق يعلن رفضه التفاوض مع أوبك+ بشأن خفض الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي في بيان التزام البلاد بقرار أوبك+ خفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد.

وأضاف الوزير أن العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء أوبك+ بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر السادس على التوالي في ديسمبر المنصرم، مدعوما باستمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في دول أخرى بالمنظمة.

وبحسب نتائج المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 25.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر، بزيادة 280 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، ليواصل الإنتاج ارتفاعه بعد تسجيل أدنى مستوى خلال ثلاثة عقود في يونيو.

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج أوبك بدرجة أكبر في يناير بعد اتفاق أوبك+ – التي تضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا – على تقليص التخفيضات.

وبموجب اتفاق إنتاج فبراير، تبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج دون تغيير بينما عرضت السعودية خفضا طوعيا كبيرا.