أسعار النفط تهبط بعد تهديد ترامب بشأن التحفيز

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزة في الأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4%، إلى 49.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.4%، إلى 46.35 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وإلى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، إذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، ما حدا بالكثير من البلدان لإغلاق حدودها أمامها.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين بانخفاض 3.2 مليون برميل.

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين.