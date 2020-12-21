السلالة الجديدة من كورونا تهوي بأسعار النفط

هبطت أسعار النفط نحو 3%، يوم الإثنين، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام برنت 1.54 دولار للبرميل، بما يعادل 3%، إلى 50.72 دولار للبرميل، بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ آذار/مارس، يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار للبرميل، أو 2.9%، إلى 47.68 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5% يوم الجمعة، إلى أعلى مستوياته من فبراير/ شباط.

وقال كبير المحللين لدى ”فوجيتومي“، كازوهيكو سايتو، إن ”سوق النفط اتخذت منحى إيجابيا في الشهر الفائت أو نحو ذلك، متجاهلة عوامل سلبية وسط تفاؤل بأن توزيع اللقاح على نطاق واسع سيحيي النمو العالمي“.

وأضاف سايتو: ”لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تبخرت فجأة بسبب سلالة جديدة من الفيروس“.

ومما زاد الضغوط، قالت شركة ”بيكر هيوز“ لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم الـ 18 من كانون الأول/ديسمبر.

وأشارت الشركة إلى أن الزيادة هي ”أعلى مستوى منذ أيار/مايو، إذ لا يزال المنتجون يواصلون العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ تشرين الثاني/نوفمبر“.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم السبت، إن ”الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة“.